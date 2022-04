Dove vedere Genoa-Lazio in tv

La squadra di Blessin vuole cancellare il ko di Verona e cerca punti pesanti in chiave salvezza, quella di Sarri è imbattuta in trasferta da quattro partite e rincorre l'Europa. Genoa-Lazio si gioca domenica 10 aprile alle 12:30. Partita in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW

La domenica di Serie A nella 32^ giornata parte dallo stadio Ferraris di Genova, dove il Genoa di Blessin e la Lazio di Sarri si sfidano alla ricerca di punti preziosi in chiave salvezza e per un posto in Europa. Il Genoa arriva alla partita dopo il ko per 1-0 di Verona, sconfitta che ha interrotto una serie positiva di otto partite. La Lazio invece ha vinto tre delle ultime quattro partite giocate (nel mezzo c'è il derby perso per 3-0 contro la Roma). Grande equilibrio nei precedenti in Serie A tra le due squadre: 37 vittorie del Genoa, 39 della Lazio e 27 pareggi. Negli ultimi 5 incroci in Liguria, sia Genoa che Lazio sono sempre andati in rete. Il Genoa non perde in casa da 5 partite (1 vittoria e 4 pareggi) e per 4 volte hanno mantenuto la porta inviolata. La Lazio è imbattuta in trasferta da 4 partite di campionato (3 vittorie e 1 pareggio) e potrebbe raggiungere le 5 partite esterne utili consecutive per la prima volta dal febbraio 2020.