32^ giornata, il calendario delle partite di oggi

Dopo i tre anticipi del sabato, la 32^ giornata di campionato prosegue di domenica con altre sei partite. Si parte alle 12:30 con il lunch match tra Genoa e Lazio (trasmesso in diretta su Sky Sport) mentre alle 15 si spicca Napoli-Fiorentina, con punti preziosi per la corsa scudetto e l'Europa in palio. Alla stessa ora si giocano anche Sassuolo-Atalanta e Venezia-Udinese. Alle 18 tocca alla Roma, che ospita la Salernitana all'Olimpico mentre nel posticipo domenicale tocca alla capolista: il Milan, reduce dallo 0-0 in casa contro il Bologna, sarà in scena sul campo del Torino. A completare il programma sarà il Monday night tra Bologna e Sampdoria, in calendario lunedì 11 aprile alle 20:45 (diretta su Sky Sport).