Zlatan Ibrahimovic dovrà rimanere ancora fermo ai box almeno per i prossimi dieci giorni. Sono queste le notizie poco positive che arrivano per il Milan in merito alle condizioni dell’attaccante svedese, già costretto a saltare la sfida contro il Bologna dello scorso lunedì per un sovraccarico al ginocchio sinistro. Per smaltire questo problema fisico, Ibrahimovic si dovrà sottoporre a delle terapie che lo terranno lontano dai campi di gioco per almeno 10 giorni: questo significa che l’attaccante non sarà sicuramente a disposizione per la sfida contro il Genoa di venerdì in campionato e per il ritorno delle semifinali di Coppa Italia contro l'Inter. Da valutare invece la possibilità di rientrare per la sfida contro la Lazio, in calendario il 24 aprile. Una brutta notizia per Stefano Pioli, che sarà costretto a rinunciare allo svedese nei prossimi impegni.