Era il 2 luglio 2021 quando Leonardo Spinazzola lasciava il campo in lacrime, nella gara tra Italia e Belgio dei quarti di finale di Euro 2020 . Trecentocinquanta giorni dopo, il laterale della Roma è tornato a disposizione. José Mourinho , infatti, lo ha inserito nella lista dei convocati per la gara contro la Salernitana, poi vinta nei minuti finali grazie alle reti di Carles Pérez e Smalling. Il classe 1993 ha lavorato e sta continuando a farlo per poter tornare presto in campo e aiutare la squadra. Leonardo Spinazzola ha così parlato della sfida contro il Bodo/Glimt (in programma giovedì 14 aprile alle ore 21) e del rush finale della stagione: "Spero di finire bene la stagione e vincere le partite che rimangono. L'obiettivo è stare più in alto possibile in campionato e spero di passare giovedì contro il Bodo . Poi cercheremo di fare un grande finale di Conference League".

Spinazzola: "Ho pianto tre o quattro volte"

Oltre a parlare degli obiettivi, Leonardo Spinazzola ha anche parlato dei difficili momenti vissuti post intervento: "Ho passato momenti in cui dicevo che non sarei tornato più veloce come prima, non riuscirò a fare determinate cose come prima, perché vedevo tutto buio e tutto nero", ha raccontato. "Mia moglie in questi mesi è stata incredibile. Ho pianto tre o quattro volte, soprattutto quando non riuscivo a fare delle cose, era come dare le testate ad un muro di cemento che non andava giù".