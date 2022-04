"Siamo pronti" è la certezza di Calabria in vista della sfida al Genoa , in programma venerdì alle 21 a San Siro per la 33^ giornata di campionato. All'andata in Liguria il Milan vinse 3-0: "A Marassi non dovevo giocare - ricorda il difensore - ma all'ultimo il mister mi ha detto che avrei giocato ed è andata bene". Calabria commenta anche le emozioni che vive quando indossa la fascia da capitano : "È una cosa che mi dà energia, carica e responsabilità: la ritengo bella e affascinante . Con tutti i giocatori che sono passati nel Milan ti dà tanta responsabilità ma anche molto carica: sto cercando di ricambiare la fiducia".

"Pochi gol? Dobbiamo tirare di più, meno giro palla"

Nelle ultime sei partite di campionato il Milan ha segnato tre reti. "Bisogna tirare di più - spiega Calabria - perché abbiamo degli ottimi tiratori, senza per forza limitarci al giro palla e magari rischiando di far svanire l'azione". Un concetto che non vale solo per gli attaccanti: "Anche se sono un terzino mi piace arrivare lì davanti e se ne ho la possibilità di buttare dentro la palla. Spero arrivi l'occasione". A proposito di difensori, il numero 2 rossonero si concentra anche su Kalulu, in grande crescita: "Non ne sono sorpreso. È un ragazzo intelligente, forte: il potenziale si vedeva anche quando è arrivato. È giovane, quindi non possiamo pretendere che non commetta mai errori. È stato utile quando è stato chiamato in causa, sono contento che stia facendo bene: se lo merita".