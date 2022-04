Appena 7 reti concesse agli avversari nelle 13 partite finora disputate dai rossoneri nel girone di ritorno. Maignan e compagni stanno facendo meglio di tutti sia in Italia che in Europa, condividendo il primato nei campionati con il Liverpool di Klopp. La squadra di Pioli non ha incassato gol nè a marzo e nè ad aprile, arrivando a costruire una striscia aperta di 5 match con la porta inviolata in Serie A. La classifica delle migliori difese europee nei gironi di ritorno vede esclusioni eccellenti e tante sorprese