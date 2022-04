Il club bianconero ha trovato un accordo con il portiere ex Genoa, il cui nuovo contratto scadrà a giugno 2025: annuncio atteso nel pomeriggio. Il vice Szczesny difenderà la porta della Juve per almeno altre tre stagioni

Proseguirà ancora la storia tra Mattia Perin e la Juventus . Il portiere, il cui contratto era in scadenza il prossimo giugno, ha trovato l'accordo con il club bianconero per il rinnovo fino al 2025 . L'ufficialità è attesa questo giovedì pomeriggio ma ormai è tutto fatto: Perin rimarrà ancora alla Juventus.

I numeri di Perin con la Juventus

Classe 1992, Mattia Perin è alla Juventus dall'estate del 2018, quando il club bianconero lo prese dal Genoa per poco meno di quindici milioni. Da allora, Perin ha difeso la porta della Juve per 17 volte (nel mezzo c'è stato un prestito di un anno e mezzo al Genoa, da gennaio 2020 a giugno 2021) confermandosi come un affidabile vice Szczesny. Per questo la Juventus non ha voluto lasciarlo partire gratis e ha spinto per il rinnovo contrattuale.