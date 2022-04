Spezia-Inter: orari e dove vedere la partita in tv

Questo venerdì riparte la Serie A: si comincia con Spezia-Inter alle 19. La partita sarà trasmessa in diretta su Sky Sport: di seguito, tutti i dettagli per seguire il match live

Torna la Serie A. La 33^ giornata si apre questo venerdì con il match del 'Picco' tra Spezia e Inter. La squadra di Thiago Motta arriva dal pareggio esterno con l'Empoli ed è attualmente a +11 dalla zona retrocessione. L'Inter di Inzaghi invece viene da due vittorie consecutive in campionato contro Juventus e Verona e in classifica è a -2 dal Milan capolista ma con una gara in meno (clicca qui per scoprire quando si recupererà Bologna-Inter). Il match sarà trasmesso in diretta su Sky Sport.