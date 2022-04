La Juventus non va oltre il pari contro il Bologna in casa (1-1) e queste sono state le parole di Max Allegri dopo il fischio finale: "Siamo riusciti a pareggiare una partita che si era complicata. Abbiamo fatto un brutto primo tempo, e in questo periodo prendiamo sempre gol: serve più serenità e lucidità. Queste partite, comunque, a inizio stagione le avremmo perse: guardiamo il bicchiere mezzo pieno e pensiamo ora a preparare il match contro la Fiorentina". Poi, avverte: "Dobbiamo fare meglio. La strada da fare è tanta, perché dietro viaggiano. Serve stare sereni, continuare a lavorare e non deprimersi". Allegri ha poi spiegato anche il motivo per cui si è presentato davanti ai microfoni con qualche minuto di ritardo rispetto al suo solito: "Abbiamo parlato dentro lo spogliatoio con molta lucidità. Non bisogna farci prendere dalla fretta e dal nervosismo".