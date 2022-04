Serie A, il calendario delle partite di oggi

Vigilia di Pasqua con tanto, tantissimo calcio. Dopo i primi due anticipi della 33^ giornata che hanno visto in campo Inter e Milan, sono infatti ben sei le gare di campionato in programma quest’oggi. Si parte con l’anticipo delle 12.30 tra Cagliari e Sassuolo, con la squadra allenata da Mazzarri che cerca punti in chiave salvezza. Due le gare che si giocano in contemporanea, ore 14.30: Sampdoria-Salernitana e Udinese-Empoli. Alle 18.30 la Fiorentina di Italiano, reduce dal successo contro il Napoli, cerca continuità contro un Venezia in piena lotta per non retrocedere. Alle 18.30 scende in campo la Juventus di Allegri che allo Stadium affronta il Bologna. Chiude il sabato di Serie A il posticipo dell’Olimpico tra la Lazio di Sarri e il Torino che nell’ultimo turno ha fermato il Milan sullo 0-0.