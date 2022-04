L'allenatore giallorosso ha partecipato al "Toys Day", progetto con cui il club dona giocattoli e gadget ai piccoli pazienti degli ospedali romani. Non è la prima iniziativa benefica dello Special One dal suo arrivo a Roma

Pomeriggio all' ospedale Bambino Gesù di Roma per José Mourinho . L'allenatore giallorosso, di rientro nella capitale dopo la trasferta di Napoli, ha partecipato al "Toys Day" , iniziativa con cui il club dona da anni giocattoli e gadget ai pazienti degli ospedali di Roma. Accolto dal professore Alberto Villani, direttore del Dipartimento Emergenza, Accettazione e Pediatria Generale, Mourinho ha visitato il reparto assieme al preparatore dei portieri Nuno Santos.

Sorrisi e regali

leggi anche

Mourinho fa visita e porta la cena alla Caritas

Mourinho ha dispensato sorrisi e autografi ai circa quaranta ospiti della struttura, dieci dei quali provenienti dall'Ucraina. L'allenatore ha portato in dono ai piccoli pazienti colori e quaderni della Roma e alla fine ha scattato una foto ricordo con i medici e gli infermieri del reparto di Pediatria Generale. Non è la prima iniziativa benefica realizzata da Mourinho, sempre in prima linea nel campo sociale. Il 31 dicembre scorso l'allenatore si è presentato all'Ostello don Luigi Di Niegro della Caritas di Roma e ha portato la cena agli ospiti della struttura.