L'allenatore granata ha commentato la vittoria contro l'Udinese: "Il risultato ci ha premiato". Sulla lotta per la salvezza: "Dobbiamo fare qualcosa di straordinario, i tifosi saranno fondamentali". E sull'allenamento in piazza: "Bella pensata"

La seconda vittoria di fila, allo scadere, per continuare a inseguire il sogno di restare in Serie A: la Salernitana esce vittoriosa dalla Dacia Arena. Una rete di Simone Verdi nei minuti di recupero permette ai campani di portarsi a sei punti dalla zona salvezza (hanno una partita in meno). "Una gara diversa rispetto a quella con la Sampdoria - ha commentato Davide Nicola - Il risultato ci ha premiato, ma è da un po' che meritavamo qualcosa di più. Questo è il calcio. La partita che viene dopo è la più importante, oggi poteva anche finire in partità. Sappiamo di dover fare qualcosa di straordinario". Sull'allenamento nella piazza di Udine: "Dovevamo fare il risveglio muscolare in una palestra troppo piccola, così abbiamo preferito fare un allenamento in piazza, devo dire ben pensata".