Serie A, il programma del prossimo turno

Inizia il rush finale in Serie A. Nel prossimo weekend si giocherà la 35^ giornata di campionato. Un turno che si aprirà sabato 30 aprile con quattro anticipi. Alle 15.00 in campo Napoli-Sassuolo e Cagliari-Verona. Poi, alle 18.00, il derby della Lanterna tra Sampdoria e Genoa che metterà in palio punti importanti nella lotta salvezza. Alle 20.45, infine, toccherà alla Lazio in casa dello Spezia. Domenica 1 maggio aprirà il programma la Juventus, impegnata nel lunch match contro il Venezia. Successivamente spazio alla lotta scudetto: alle 15.00 Milan-Fiorentina (allo stesso orario si giocherà Empoli-Torino), alle 18.00 Udinese-Inter. In serata Roma-Bologna. A chiudere il programma sarà il posticipo del lunedì tra Atalanta e Salernitana.