Il Venezia cambia: Zanetti verso l'esonero

Il Venezia decide di cambiare in panchina: dopo l'ottava sconfitta consecutiva, maturata in casa contro l'Atalanta nell'ultimo weekend di Serie A, il club ha deciso di sollevare dall'incarico Paolo Zanetti. La decisione dell'esonero è stata già comunicata alla squadra, con la società che prova in questo modo a dare una scossa all'ambiente per il finale di stagione. Il cammino del Venezia, che attualmente occupa l'ultimo posto in classifica con 22 punti, in queste ultime uscite di campionato sarà tutt'altro che semplice: Aramu e compagni, infatti, dovranno affrontare la Juventus, la Salernitnana nel recupero della 20^ giornata, il Bologna, la Roma e il Cagliari.