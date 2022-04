Intervistato da Uefa.com il centrocampista della Roma parla della semifinale di Conference League di giovedì: "Il Leicester è una squadra forte, ma noi abbiamo dimostrato di potercela giocare con chiunque, non abbiamo paura. Vincere la competizione sarebbe importante sia per noi che per i nostri tifosi, 14 anni di attesa per un trofeo sono un po' troppi" Condividi

Dopo tre semifinali europee la Roma ha messo nel mirino la finale di Conference League. Per arrivare a Tirana, però, i giallorossi dovranno superare nelle semifinali il Leicester: "Sono forti, corrono tanto. Noi però abbiamo dimostrato di potercela giocare con chiunque, non abbiamo paura". Presenta così, a Uefa.com, la gara di giovedì Niccolò Zaniolo, che grazie alla sua tripletta nei quarti contro il Bodo/Glimt ha permesso alla squadra di Mourinho di passare il turno. Ed è proprio nei confronti dello Special One che il centrocampista della Roma spende ottime parole: "È uno degli allenatori più forti al mondo. Ci fa stare sempre sul pezzo, ci tiene uniti per portare a casa i risultati. Speriamo di vincere qualcosa con lui. Dal primo giorno in cui ci siamo riuniti a Trigoria abbiamo iniziato a lavorare per fare qualcosa di importante. Lui sa come si fa a vincere, con Mou in panchina abbiamo sicuramente più possibilità".

"Dopo il secondo infortunio facevo fatica a parlare anche con i miei genitori" Successivamente Zaniolo parla dei due gravi infortuni che ha subito negli ultimi anni: "La rottura del legamento crociato credo che sia uno degli infortuni peggiori che possa capitare a un calciatore. Il primo è stata una bella batosta perché ero nel pieno delle forze, dell'entusiasmo, della fiducia, stavo facendo molto bene.La botta vera e propria l'ho presa al secondo infortunio. Per i cinque o sei giorni successivi sono stato in casa e facevo fatica a parlare anche con i miei genitori, ero completamente scioccato". Nonostante la batosta, il numero 22 giallorosso vuol vedere il lato positivo dei due infortuni: "Mi hanno fatto crescere soprattutto come persona. L'importante è mantenere l'equilibrio sia nei momenti belli che in quelli meno belli: non bisogna sentirsi alle stelle né l'ultimo della terra quando le cose vanno male".

"Bisogna imparare a convivere con le pressioni" Messi alle spalle i problemi fisici, il centrocampista giallorosso è tornato sui suoi livelli: "Non mi sento un top player. So di avere delle qualità ma so anche che devo migliorare tanto sotto alcuni aspetti. A Roma si vive per il calcio e noi abbiamo una responsabilità grandissima per portare in alto il nome di questa squadra". Zaniolo poi fissa l'obiettivo per la Conference League: "Bisogna imparare a convivere con le pressioni, in una piazza del genere le devi avere per forza. Abbiamo giocato tre semifinali europee, è arrivato il momento di prenderci la finale".