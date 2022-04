Spezia-Lazio, dove vedere la partita in tv

Il sabato sera di Serie A si chiude a La Spezia, dove la squadra allenata da Thiago Motta attende la Lazio di Maurizio Sarri. Di fronte due squadre sconfitte nell'ultimo turno di Serie A: i liguri sono andati ko per 2-1 sul campo del Torino, i biancocelesti hanno perso nel finale all'Olimpico con lo stesso punteggio contro il Milan. Spezia alla ricerca di punti per blindare la corsa salvezza, Lazio che invece vuole una vittoria per continuare a inseguire l'Europa. Vietate le mezze misure per i padroni di casa, che non hanno pareggiato alcun incontro interno in Serie A nel 2022: tre successi e quattro sconfitte. Fari puntati su Ciro Immobile, quattro reti in tre incroci nel massimo campionato contro lo Spezia: è a quota 149 gol con la Lazio e con una rete può diventare il decimo giocatore nella storia della Serie A capace di segnare 150 gol con una singola squadra.