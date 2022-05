Il difensore bianconero, autore di una doppietta contro il Venezia, ha parlato al termine del match: "Giornata molto importante sia per me che per il percorso di beneficienza di mia moglie. Miretti? Per noi che lo conosciamo non è una novità"

Due gol nel giorno del suo trentacinquesimo compleanno che hanno permesso alla Juventus di conquistare tre punti fondamentali per la corsa al quarto posto. Non avrebbe potuto chiedere regalo più grande Leonardo Bonucci , che con la sua doppietta ha steso il Venezia di Andrea Soncin 2-1: "Abbiamo incontrato una buona squadra che è arrivata a Torino per giocare la sua partita a viso aperto. Abbiamo visto che quando accendiamo i motori al massimo giochiamo grandi partite , ed è da qui che dobbiamo continuare per il prossimo anno ".

L'iniziativa di beneficienza della moglie di Bonucci

"È stata una bella giornata, un gran primo maggio per tutta la nostra famiglia: io qui, mia moglie nel suo percorso di beneficienza", prosegue il difensore. Sì perché proprio il 1 maggio è la data fissata da Martina Maccari per l'avvio di "Sulla Stessa Strada", iniziativa di "Nèttare", progetto editoriale lanciato dalla stessa moglie di Bonucci. La Maccari sosterrà un viaggio di 26 giorni, lungo 575 chilometri, con lo scopo di raccogliere fondi per il reparto di Neurochirurgia dell’ospedale Regina Margherita di Torino. L'idea nasce dall'esperienza vissuta nel 2016 dalla famiglia Bonucci, quando fu diagnosticata una malattia a loro figlio Matteo - che allora aveva appena due anni - che venne operato e rimase in osservazione in ospedale per circa un mese. Durante il suo percorso, con la partenza che è fissata dal lido Volano a Ferrara, la Maccari attraverserà città come Ferrara, Parma e Pavia, nelle quali verranno organizzati spettacoli ed eventi dedicati a bambini e famiglie. La tappa conclusiva sarà Torino, con l'arrivo previsto per il 26 maggio.