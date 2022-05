Inzaghi ha ritrovato Barella, che questo martedì si è allenato con il gruppo e si avvia verso il recupero totale in vista del match di Serie A contro l'Empoli, in programma venerdì alle 18:45. Per Bastoni, invece, potrebbe essere ancora troppo presto: il difensore non ha smaltito l'affaticamento muscolare al polpaccio ed è più probabile che torni a disposizione per la finale di Coppa Italia che si giocherà mercoledì 11 maggio a Roma, contro la Juventus

In vista del match contro l'Empoli, valevole per la 36^ giornata di Serie A, Simone Inzaghi potrà contare su Nicolò Barella . Il centrocampista dell' Inter , costretto al cambio nei minuti finali della partita contro l'Udinese di domenica scorsa a causa di una forte contusione al ginocchio destro, si è allenato in gruppo questo martedì. Il dolore è passato e quindi, salvo sorprese, farà parte della squadra di Inzaghi che venerdì alle 18:45 a San Siro andrà a caccia dei tre punti per continuare a sperare nella vittoria dello scudetto.

Difficile il recupero di Bastoni per l'Empoli

Per quanto riguarda invece Alessandro Bastoni, la situazione è un po' più complicata. Nel senso che il difensore non ha ancora del tutto smaltito il risentimento muscolare al polpaccio destro accusato prima del match contro il Bologna: Bastoni ha riniziato a correre, ma la sensazione è che non ci siano i margini necessari per averlo pronto in campo venerdì. È più probabile che rimanga a riposo per tornare a completa disposizione per la finale di Coppa Italia, in programma tra due mercoledì a Roma contro la Juventus.