Brutte notizie per il Torino e per Ivan Juric: Antonio Sanabria ha terminato in anticipo la sua stagione a causa di un infortunio. Come comunicato dal Torino sul sito ufficiale, gli esami a cui si è sottoposto l'attaccante paraguaiano hanno evidenziato una lesione di primo grado al muscolo ileo psoas sinistro. I tempi di recupero saranno stabiliti con l'evolversi della situazione, ma a meno di 20 giorni dalla fine del campionato, la stagione di Sanabria può considerarsi chiusa. Allenamento a parte anche per Bremer, Pjaca e Warming. Intanto la squadra granata ha ripreso gli allenamenti in vista della sfida all'Olimpico di Torino contro il Napoli, in programma sabato alle 15.00.