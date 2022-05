Una sconfitta indolore per la classifica, ma che deve far riflettere in vista della finale di Coppa Italia. È la lettura di Massimiliano Allegri dopo il ko della Juventus contro il Genoa . Un risultato che non conta ai fini dei piazzamenti visto che la Juve è certa di un posto in Champions League, ma Allegri evidenzia le palle gol sprecate: "Dispiace aver perso una partita che si era incanalata bene, dovevamo far prima il 2-0 - spiega - Quando sbagli tanti gol poi vieni punito. Mercoledì avremo una finale di Coppa Italia e lì non potremo sbagliare così tanto ".

"Vlahovic? L'ho tolto per farlo rifiatare"

Tra chi non ha trovato la via della rete a Marassi c'è anche Dusan Vlahovic. Il serbo, al terzo match consecutivo senza gol, è uscito dopo 70 minuti e in panchina è apparso deluso per la prestazione. Allegri, però, lo promuove e lo difende: "Ha fatto una delle migliori gare a livello tecnico, l'ho tolto per farlo rifiatare - ammette - Deve trovare un equilibrio, lui non si rende conto della prestazione buona. Troverà serenità per giocare a ritmo giusto a livello mentale, sono step che deve fare. Ora che non fa gol si sente in difetto, ma non è così. Giocasse sempre così sarebbe un bene per la squadra".