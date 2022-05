1/12

C'è una data indelebile nell'immaginario collettivo giallorosso: il 4 maggio 2021. L'annuncio che nessuno si sarebbe mai aspettato. "Out of the blue", all'improvviso, dopo un blitz a Londra dei Friedkin. Poche righe racchiuse in un tweet a dir poco stupefacente

“L’AS Roma è lieta di annunciare che José Mourinho sarà il nuovo Responsabile Tecnico della Prima Squadra a partire dalla stagione 2021-22”

Un annuncio in grado di scatenare un concentrato di adrenalina, aspettative e speranze