Serie A, il calendario del prossimo turno

Il prossimo turno di Serie A si giocherà da sabato 14 a lunedì 16. La 37^ e penultima giornata di campionato si aprirà sabato pomeriggio alle 15, con Empoli-Salernitana. In serata, la Roma ospiterà il Venezia (partita che sarà trasmessa in diretta su Sky Sport). Domenica, spazio alla lotta scudetto: alle 18 il Milan ospita l'Atalanta, mentre l'Inter giocherà a Cagliari nel posticipo delle 20:45. Lunedì il programma si chiuderà all'Allianz Stadium, con il match tra Juventus e Lazio che sarà trasmesso in diretta su Sky. Di seguito, il programma completo con le date e gli orari di tutti i match.