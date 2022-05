Il presidente del Milan fa il punto sulla possibile cessione del club rossonero: "Mi risulta che ci sono due offerte e ci vuole del tempo per completare il perimetro dell'offerta, capirle bene e per compararle. Non so di criticità con Investcorp. Non e' un processo che riguarda il Milan, io non me ne occupo neanche un minuto" REDBIRD, CHI E' E COSA FA Condividi

"Non so di criticità con InvestCorp. Mi risulta che ci sono due offerte e ci vuole del tempo per completare il perimetro dell'offerta, capirle bene e per compararle". Il presidente del Milan Paolo Scaroni commenta così le offerte per l'acquisto del club rossonero, oggi in mano al fondo Elliot, che sarebbero arrivate da InvestCorp e da RedBird. "Non sono l'interlocutore giusto - precisa Scaroni - sono solo l'oggetto dell'offerta. Non è un processo che riguarda il Milan, io non me ne occupo neanche un minuto".

InvestCorp e RedBird: il punto sugli interessi per il Milan approfondimento Scudetto e signing: i 30 giorni del Milan Maggio potrebbe rappresentare un mese decisivo per il futuro del Milan. L'interesse più recente per il club rossonero è quello di RedBird Capital Partners, società americana con grande esperienza di investimenti che avrebbe presentato un’offerta di un miliardo di euro, come riportato da Sky News. Sul tema dal fondo Elliott non sono arrivate né conferme né smentite, come già accaduto nel corso della trattativa con Investcorp. Quella con il fondo da 40 miliardi di dollari con sede in Bahrain è la trattativa avviata dal maggior numero di settimane. InvestCorp è un un gestore globale di prodotti d’investimento alternativi (37,6 miliardi di dollari di asset in gestione) e alla sua guida dal 2015 con il ruolo di presidente esecutivo c'è Mohammed Bin Mahfoodh Alardhi: nei suoi uffici impiega circa 460 persone con nazionalità (46) in tutto il mondo.