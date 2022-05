Serie A, la presentazione della 37^ giornata

Empoli-Salernitana, sabato 14 maggio, ore 15.00

Bilancio in perfetta parità, con una vittoria per parte e un pareggio nei tre precedenti in Serie A tra queste due squadre. A riequilibrare la situazione è stato il successo ottenuto dall'Empoli nella gara d'andata: 2-4 allo stadio Arechi. Gli altri due precedenti, invece, risalivano al campionato 1998/1999, in cui la Salernitana riuscì a vincere al Castellani per 2-3 grazie a una tripletta di Marco Di Vaio. L'Empoli ha perso le ultime due gare contro Torino e Inter e potrebbe arrivare per la prima volta a tre sconfitte di fila dal 2018 (quattro in quel caso). La Salernitana, invece, è imbattuta da sei gare (4 vittorie e 2 pareggi): è la prima volta che accade nella storia.

Hellas Verona-Torino, sabato 14 maggio, ore 18.00

Granata in vantaggio nei 55 precedenti, con 21 vittorie contro 24 pareggi e 10 sconfitte. Il bilancio, però, è in perfetta parità se consideriamo gli ultimi nove confronti diretti: in quest'arco di tempo, ben 7 gare sono finite in parità e ogni squadra ha ottenuto un successo. Il Verona è rimasto imbattuto nelle ultime quattro gare giocate in casa contro il Torino, dopo che i granata avevano vinto le precedenti cinque trasferte in Serie A. La squadra di Juric, inoltre, è imbattuta da quattro gare giocate fuori casa e non arrivano a 5 dal maggio del 2019 (7 in quel caso).

Udinese-Spezia, sabato 14 maggio, ore 18.00

Due vittorie per i friulani e una per i liguri negli unici tre precedenti tra queste due squadre in Serie A. Tra l'altro, proprio contro l'Udinese alla Dacia Arena, lo Spezia ha ottenuto il suo primo storico successo in questa categoria: 0-2 il 30 settembre 2020. I friulani hanno poi vinto i due successivi confronti diretti, entrambi per 1-0. L'Udinese è a quota 44 punti, qualora dovesse ottenerne almeno altri due farebbe il suo record dal 2012/2013 (in quell'occasione arrivò a 66). Lo Spezia ha perso le ultime quattro gare e non è mai arrivata a cinque sconfitte di fila in Serie A.

Roma-Venezia, sabato 14 maggio, ore 20.45

I giallorossi sono in vantaggio nei 25 precedenti, con 13 vittorie, 6 pareggi e 6 sconfitte. Il Venezia, però, ha vinto lo scontro diretto più recente, risalente alla gara d'andata: 3-2 allo stadio Penzo. Gli arancioneroverdi hanno l'occasione per vincere entrambi gli incontri con la Roma in un singolo campionato per la prima volta nella storia. Negli ultimi quattro confronti giocati all'Olimpico in Serie A, però, i giallorossi hanno sempre vinto lasciando la porta inviolata. La squadra di Mourinho è quarta nella classifica dei punti conquistati in casa (sono 35) ma, nonostante ciò, è riuscita a segnare appena 25 reti in queste partite interne: contro il Venezia c'è l'occasione per superare il record negativo che è di 26, fatto registrare nel 1946/1947. Contro il Bologna, la squadra veneta ha ritrovato la vittoria dopo dieci sconfitte di fila e hanno ora l'occasione per trovare due successi di fila a sei mesi di distanza dall'ultima volta (proprio contro Bologna e Roma).