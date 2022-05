L'allenatore bianconero ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Lazio di Sarri: "La squadra sta bene, sarà l'ultima in casa e dovremo giocarla nel modo giusto. Bonucci, secondo gerarchie, sarà il nuovo capitano dopo l'addio di Chiellini"

"Parlare di mercato non ha senso. Quando finirà la stagione faremo il punto con la società per programmare la prossima. A livello di personalità la squadra è cresciuta molto, il calcio è bello quando gli episodi vanno a favore e brutto quando ti vanno contro. Quando non si riesce a vincere bisogna concentrarsi su quello che si deve fare e stare in silenzio".

Come sta la squadra? "Stiamo bene, sarà l'ultima in casa e dovremo onorarla al meglio. Poi ci sarà la festa di Chiellini e l'ultima di Dybala, dobbiamo unire tutte e tre le cose".

Ultima gara stagionale all'Allianz Stadium per la Juventus , che lunedì sera alle 20:45 ospiterà la Lazio di Maurizio Sarri. Alla vigilia del match Massimiliano Allegri è intervenuto in conferenza stampa per presentare la gara contro i biancocelesti. La partita sarà visibile in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno e Sky Sport 251.

Che voto dà alla stagione?

"Dico 3 cosi siete contenti? Qui bisogna sempre vincere, ma raggiungere la Champions non è un obiettivo banale":

Che ricordo ha di Pogba?

"La stagione non è finita e Pogba è un giocatore del Manchester Uniter, parleremo di mercato a fine stagione. Mi son già dimenticato, non me lo ricordo tantissimo perché ho la memoria piena".

Con l'addio di Chiellini passa in secondo piano quello di Dybala?

"Sono due cose differenti: Chiellini ha 17 anni di Juve, Paulo ha una carriera davanti e avrà il tributo di tutti i tifosi".

C'è il rischio dell'ultimo giorno di scuola in queste due partite finali?

"Lazio e Fiorentina sono due squadre in corsa per l'Europa League. Domani non ci saranno alcuni giocatori: Danilo ha finito la stagione, così come Arthur. Rientrerà De Sciglio, Zakaria ha avuto un colpo sulla coscia e dobbiamo valutarlo ma domani non ci sarà. McKennie vediamo se potrà essere a disposizione per la Fiorentina. Domani giocherà di nuovo Miretti".