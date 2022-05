I bianconeri fanno sul serio per il ritorno di Pogba: lunedì 16 maggio ci sarà un incontro tra Rafaela Pimenta - agente che cura gli interessi del francese dopo la morte di Raiola - e la dirigenza bianconera. L'attuale centrocampista del Manchester United ha un contratto in scadenza a fine giugno Condividi

Il ritorno di Paul Pogba alla Juventus non è utopia, anzi. Il francese ha un contratto in scadenza a giugno 2022 con il Manchester United e nulla al momento fa pensare a un rinnovo. Lunedì 16 maggio infatti a Torino arriverà Rafaela Pimenta, agente che cura gli interessi di Pogba dopo la morte di Mino Raiola. L'incontro avverrà per capire se davvero è possibile intavolare una trattativa tra la società torinese e il nazionale francese, che comunque ha richieste sicuramente non basse.

Pogba-Juve, il problema è di natura economica: la situazione leggi anche Ibra, Pogba ma non solo: tutti i talenti di Raiola Se da una parte c'è la volontà del francese di tornare a Torino, dall'altra c'è una proposta economica più bassa rispetto a quelle di Psg - interessato all'acquisto - e Manchester United (ovviamente in ottica rinnovo), che offrono di più rispetto alla Juventus. I bianconeri puntano dunque sul fattore "sentimentale", in quanto Pogba ha lasciato bei ricordi a Torino e sarebbe sicuramente al centro del progetto. Al momento però l'offerta della Juve è inferiore. L'ultima decisione spetterà ovviamente al giocatore, ma intanto lunedì si capiranno le intenzioni delle due parti per capire se Pogba-Juventus resterà un sogno o meno.