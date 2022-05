Miha: "Oggi non correvamo, sconfitta meritata"

"Non sono soddisfatto. Mi dispiace dirlo ma noi abbiamo chiuso il nostro campionato domenica scorsa al triplice fischio della gara con il Venezia ". Commenta così la gara contro il Sassuolo Sinisa Mihajlovic , che con il suo Bologna non è riuscito a conquistare punti nell'ultima uscita stagionale davanti ai tifosi rossoblù. Al Dall'Ara il Sassuolo di Dionisi si è imposto 3-1 esprimendo un ottimo calcio: " Non mi aspettavo questa partita e mi dispiace perché sicuramente il nostro pubblico si merita di meglio. Andavamo a 2 all'ora, eravamo con la testa altrove e abbiamo trovato una squadra che si è dimostrata più forte di noi anche con gli attaccanti che ha. Abbiamo perso meritatamente ". L'allenatore serbo parla della sua squadra, che sembra abbia spento l'interruttore dopo la sconfitta con il Venezia: "Ormai abbiamo finito il nostro campionato e mi dispiace. Non è neanche una cosa mentale, è il livello che è così. Sono cose che non devono succedere ma succedono. Dobbiamo cercare almeno di chiudere bene nell'ultima partita ".

"Quando spegni l'interruttore è difficile accenderlo a piacimento"

In seguito Mihajlovic parla della sua formazione: "Si prova sempre a cambiare e a fare qualcosa di diverso, ma oggi non correvamo. Il Sassuolo ha dimostrato di essere più forti di noi come noi avevamo dimostrato di essere superiori a loro nella partita di andata. Magari anche il caldo ha influito, ma anche per loro era caldo quindi non ci sono scuse. Quando spegni l'interruttore è difficile accenderlo a piacimento, in pochi riescono a farlo e noi purtroppo siamo andati incontro a una brutta figura". Miha chiude con un commento sulla prossima partita: "Vediamo nell'ultima uscita che succede. Se il Genoa si gioca tutto contro di noi e io dovessi schierare la squadra titolare, che ormai ha mollato, saprei in cuor mio che non è la formazione migliore. Però se metto le riserve che hanno voglia di giocare e poi perdono, mi accuserebbero lo stesso. Come faccio, faccio male", conclude sorridendo l'allenatore del Bologna.