Partite Serie A oggi, il calendario e gli orari

Dopo i quattro anticipi del sabato e le quattro partite della domenica, oggi in campo le ultime due gare della 37^ giornata di Serie A. Alle 18.30, al Marassi, la Sampdoria ospita la Fiorentina. La squadra viola si è rilanciata nell'ultimo turno, grazie alla vittoria sulla Roma. La squadra di Marco Giampaolo è a caccia degli ultimi punti per raggiungere la salvezza. All'Allianz Stadium, invece, la Juventus torna in campo dopo la sconfitta in finale di Coppa Italia. Ultima gara casalinga per Chiellini e Dybala, che saluteranno i propri tifosi. La Lazio, infine, cerca punti per blindare un piazzamento europeo. In diretta Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW.