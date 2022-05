1/13 ©LaPresse

Dipende anche dal risultato di Sassuolo-Milan, ma Simone Inzaghi ha intenzione di giocarsi fino in fondo lo scudetto. A San Siro arriva la Samp di Giampaolo e l’Inter potrebbe affrontarla con una novità importante in attacco: accanto a Lautaro Martinez si ballottaggio Correa-Alexis Sanchez, con il cileno apparso particolarmente in forma durante gli allenamenti in settimana. Ecco le possibili scelte dell’allenatore nerazzurro