Serie A: calendario e orari della 38^ giornata

Questa sera inizia ufficialmente "l'ultimo giro" della Serie A 2021/2022. La 38^ giornata si apre stasera con Torino-Roma alle 20:45 (partita anticipata dalla Lega Serie A per concedere ai giallorossi qualche ora in più di riposo e di preparazione in vista della finale di Conference League in programma mercoledì prossimo a Tirana, contro il Feyenoord). Quattro invece le gare in programma sabato: la giornata si apre alle 17:15 con Genoa-Bologna, mentre in serata si giocheranno in contemporanea Fiorentina-Juventus (in diretta su Sky), Atalanta-Empoli (in diretta su Sky) e Lazio-Verona. Domenica alle 12:30 il Napoli di Spalletti giocherà contro lo Spezia, poi alle 18 si decide lo scudetto: il Milan è ospite del Sassuolo, mentre l'Inter gioca in casa contro la Samp. Infine, domenica sera spazio ai match salvezza: alle 21 si giocano Salernitana-Udinese e Venezia-Cagliari. Di seguito, il programma completo.