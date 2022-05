Calciomercato

La Juventus e Federico Bernardeschi hanno deciso di separarsi: non verrà rinnovato il suo contratto che avrà termine a fine stagione. Quali sono gli altri in scadenza a giugno 2022? Ecco i migliori giocatori della Serie A seguiti dai più preziosi in Europa (dati Transfermarkt) JUVE-BERNARDESCHI, NIENTE RINNOVO: I DETTAGLI

Federico Bernardeschi e la Juventus hanno deciso di non rinnovare il contratto in scadenza il 30 giugno. Quella contro la Fiorentina sarà dunque l'ultima gara in bianconero per il centrocampista bianconero, libero poi di firmare per qualsiasi squadra. Il trequartista della Nazionale lascia la Juventus dopo cinque stagioni