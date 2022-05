Allegri: "Pogba? Sappiamo cosa vogliamo fare"

La Juventus chiude la sua stagione con una sconfitta a Firenze. L'allenatore guarda al futuro: "Bisogna fare di più in termini di gol e gioco però non dobbiamo buttare quello che abbiamo fatto quest'anno. La situazione Pogba? Inquadratela voi, sappiamo quello che vogliamo fare e vediamo se ci riusciamo. Diversi giocatori dovranno uscire, ne abbiamo tanti" FIORENTINA-JUVENTUS 2-0: VIOLA IN CONFERENCE Condividi

La Juventus chiude la Serie A 2021/22 con 70 punti, al quarto posto e senza vincere le ultime quattro partite stagionali tra campionato e Coppa. Ai microfoni di Sky Sport Massimiliano Allegri guarda già oltre il ko per 2-0 sul campo della Fiorentina: "Per tornare a vincere bisogna fare di più in termini di gol e gioco. Però non dobbiamo buttare tutto quello che abbiamo fatto quest'anno - spiega l'allenatore -. Bisognava finire la stagione e da lunedì iniziamo un pochino a capire come sistemare la squadra. C'è una buona base e l'anno prossimo dovremo fare meglio".

"Costruzione squadra? Mix di esperienza e giovani" leggi anche Juventus, Kean e Luca Pellegrini possono partire L'allenatore non si sbilancia sul calciomercato: "Nomi e cognomi? Bisogna parlare con la società. Diversi giocatori dovranno uscire, ne abbiamo tanti. Chiellini va via, Dybala e Bernardeschi pure ma bisogna fare le cose con calma e lucidità. Dobbiamo lavorare e sistemare pian piano la squadra". Dribbling sui singoli: "Di Maria? Ogni giorno leggo tanti nomi associati alla Juve. La situazione di Pogba? Inquadratela voi. Sappiamo quello che vogliamo fare e vediamo se ci riusciamo, la prima cosa da fare è valutare bene quelli che abbiamo". Con una linea guida: "Ovviamente all'interno della squadra occorre fare un mix, vincere con tutti i giovani è più difficile perché servono esperienza e malizia. Locatelli e Vlahovic hanno fatto molto bene per essere al primo anno alla Juve, in tutte le cose serve equilibrio e così sarà nella costruzione della squadra -aggiunge Allegri - nel nostro 11 titolare abbiamo già dei giovani: abbiamo De Ligt, Locatelli, Chiesa e Vlahovic. Miretti ha fatto quattro partite buone quindi piano piano credo che tutti cresceranno".