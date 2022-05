L'attaccante e il terzino sinistro, seguiti dallo stesso entourage che cura gli interessi di Pogba e De Ligt, avrebbero espresso l'intenzione di avere più spazio nella prossima stagione. Per loro non è da escludere un addio in estate. Dal 6 giugno torna "Calciomercato - L'originale" con Alessandro Bonan, Gianluca Di Marzio e Fayna. In onda tutte le sere dal lunedì al venerdì alle 23 su Sky Sport 24 e Sky Sport Calcio

Moise Kean e Luca Pellegrini potrebbero non far parte della Juventus del futuro. L'attaccante classe 2000 e il terzino sinistro classe 1999 sono seguiti da Rafaela Pimenta , che cura anche gli interessi di Paul Pogba e Matthijs de Ligt, e per entrambi nel corso del summit di lunedì scorso con la dirigenza bianconera sarebbe stato espresso il desiderio di trovare più spazio e provare nuove soluzioni per il futuro. Per i due, se sarà possibile, si cercherà una soluzione in estate.

I numeri di Kean e Pellegrini con la Juve

Kean, cresciuto proprio nella Juventus, è tornato a Torino nei giorni finali del calciomercato estivo 2021 in prestito con obbligo di riscatto dall'Everton. In stagione ha giocato 41 partite, di cui 12 da titolare, e ha segnato sei gol servendo tre assist. Il club bianconero ne comprerà il cartellino a titolo definitivo ma il giocatore, che ritiene di non aver avuto in questa stagione tutte le occasioni che si aspettava, potrebbe poi dare l'addio al club in prestito. Formula possibile anche per Pellegrini, che di fronte a un'occasione potrebbe anche salutare: in quest'annata il terzino sinistro ha giocato 21 partite, 16 da titolare, con un assist all'attivo.