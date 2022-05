"Bisogna abolire il diritto di veto. La riforma partirà subito"

Gravina ha parlato anche dei problemi del sistema del calcio italiano e della distanza creatasi con gli altri paesi: "Manca la visione di sistema che hanno in Premier e, anche, in Bundesliga. Per limitarci al campionato inglese, per esempio, basti ricordare che la Premier dà molti soldi di mutualità alle Leghe minori, ma lo fa affinché "lavorino per lei" attraverso la formazione dei giovani- ha spiegato Gravina - Da noi mancano gli investimenti sui due campi più importanti per riformare: giovani e infrastrutture". Il presidente della Figc ha poi elencato una possibile soluzione per uscire in tempi rapidi da questa situazione: "Io non pensavo che il calcio italiano fosse guarito con la vittoria all'Europeo, che pure mi ha reso enormemente felice; così come penso che sia finito con il fallimento alle qualificazioni mondiali, che certo mi addolora - ha dichiarato Gravina - Ciò che invece mi preoccupa molto è la sostenibilità del sistema di cui devo essere garante. E per portare a termine la riforma più importante c'è solo un modo: abolire il diritto di veto già quest'anno. Non è ammissibile che una sola Lega possa bloccare tutto: se non ci sarà un accordo, convocherò un'assemblea straordinaria per toglierlo".