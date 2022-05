55/55

Per questo primo stage, il cui obiettivo è agevolare la transizione dalle Nazionali Giovanili alla Nazionale A e ampliare la base dei calciatori selezionabili, Mancini ha deciso di non chiamare i calciatori impegnati nei playoff di Serie B - ad eccezione di Lucca (Pisa), la cui convocazione è subordinata all’andamento della competizione - nei play off di Serie C e nei play off del Campionato Primavera nonché i giovani della Roma che potrebbero essere convocati in occasione della finale di Conference League con il Feyenoord in programma mercoledì 25 maggio a Tirana

VIDEO. MANCINI: "INSIGNE? LO SEGUIRÒ ANCHE IN CANADA"