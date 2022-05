"Quello che è accaduto oggi a La Spezia è assolutamente indegno, non ci possono essere altri giri di parole". Commenta in questo modo Gabriele Gravina, presidente della FIGC, gli incidenti tra le tifoserie avvenuti al "Picco" nell'ultima giornata di Serie A tra Spezia e Napoli. Prima dell'inizio della gara, infatti, i sostenitori bianconeri hanno aggredito un convoglio non scortato di tifosi del Napoli, che una volta iniziata la partita hanno iniziato a lanciare fumogeni nel settore riservato al pubblico di casa. Alcuni tifosi dello Spezia sono entrati in campo con l'intento di raggiungere quelli del Napoli, ma la situazione è stata ripristinata qualche minuto più tardi anche grazie all'intervento dei giocatori e della Polizia. "Il calcio non può essere ostaggio di incivili e violenti - prosegue Gravina intervistato dall'Ansa. La risposta delle istituzioni deve essere forte e coordinata, mi auguro che vengano accertate quanto prima tutte le responsabilità".