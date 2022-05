Si è conclusa un'altra grande stagione per Milan Skriniar e su di lui le voci di mercato - a poche ore dall'apertura ufficiale della sessione estiva - tornano a circolare. In un'intervista rilasciata al quotidiano spagnolo 'Sport', il difensore dell'Inter (ora in ritiro con la sua Slovacchia per preparare le partite di Nations League) ha parlato proprio del suo stato d'animo nel club nerazzurro e dei rumors di mercato che lo vedono come oggetto di interesse di alcuni club importanti in Europa (fra cui il Tottenham di Conte): "Ogni anno, se non ogni sei mesi, leggo speculazioni su questo tema", ha detto. "Io non so nulla di concreto, so che ho un contratto con l'Inter e che sono soddisfatto: sto benissimo".