Una vittoria storica, che permette all'Inter di balzare in vetta all'albo d'oro del campionato Primavera: i nerazzurri sono Campioni d'Italia Under 19 per la 10^ volta nella loro storia. Nella finale di Reggio Emilia, i ragazzi di Cristian Chivu hanno battuto ai supplementari la Roma di Alberto De Rossi: dopo il pari di Casadei che ha fissato il risultato sull'1-1 nei 90' regolamentari, a regalare il titolo all'Inter è stato Iliev, autore del gol decisivo al 97'. Ma chi sono i giovani nerazzurri campioni d'Italia e quanto valgono*?



*dati Transfermarkt