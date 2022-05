Mercato sponda Roma. Giallorossi a lavoro per la squadra della prossima stagione: quattro giocatori in uscita (Carles Perez, Diawara, Veretout e Villar), mentre in entrata piacciono il terzino destro del Lille e il centrocampista centrale del Brighton. Intanto in giornata c'è stato un incontro con Mkhitaryan per il rinnovo: la Roma non effettuerà alcun rilancio. LE NEWS