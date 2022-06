Dopo l'addio alla Cremonese con la promozione in Serie A, Fabio Pecchia è pronto a ripartire ancora dalla Serie B. Questa volta per far tornare grande il Parma , club storico con un passato anche nelle Coppe Europee e desideroso adesso di tornare in A. Dopo la firma , oggi è avvenuta la conferenza stampa di presentazione di Pecchia, che è partito proprio dal 'perché' del suo addio alla Cremonese : "Ho lasciato la Cremonese perché avevo creato dei rapporti così profondi che volevo lasciare così, con un successo così importante come la promozione in A - ha dichiarato Pecchia - Mi sono messo sul mercato e si è presentata l'opportunità di venire a Parma, è una sfida che mi intriga molto. Questo è un club con una storia e una struttura invidiabile ed è una sfida che mi da emozioni, perché mi piace trasmetterle". L'ex Cremonese e Juve U23 ha poi spiegato i motivi che lo hanno spinto ad accettare la proposta del club gialloblù: "Qualche anno fa ho vissuto indirettamente la storia di questo club, passandoci come tesserato da calciatore. Ora sono qui da allenatore. È una storia affascinante, in un club con una struttura solida importante e un presidente molto ambizioso".

"Il livello si è alzato in Serie B"

L'ex allenatore della Juve U23 ha poi proseguito: "Ho già visitato la struttura del club a Collecchio, avrò tanti mezzi a disposizione. Con tanti giocatori ho già parlato e ognuno dovrà dare il massimo nella propria sfera di competenza. Dovremo lavorare tutti nella stessa direzione, non solo calciatori e allenatori - ha spiegato Pecchia - Voglio creare un gruppo forte e con un'identità precisa. Abbiamo tanti giovani bravi e tanti stranieri, presto servirà un linguaggio unico. Ci vuole grande voglia di lavorare". Estate per tutti, ma non per Fabio Pecchia, che non vede già l'ora di cominciare a lavorare in campo: "Il presidente parlava di grande estate. C'è solo da lavorare, altro che grande estate. In questi anni qui si è persa un po' di energia positiva e il nostro primo obiettivo sarà questo: ricreare questo clima - ha dichiarato il nuovo allenatore gialloblù - Servirà tempo e lavoro, anche perché in Serie B negli ultimi anni si è alzato il livello, con tante squadre che hanno nella A il loro habitat naturale. Dovremo preparare tutte le partite per vincere".