L'attaccante serbo al magazine Icon: "Quando non segno mi sento svuotato, quando lo faccio invece mi sembra di volare. Il gol è una dipendenza che ti stimola in ogni momento, è ciò per cui vivo. Mi dedico al calcio 24 ore al giorno"

Il gol per lui è ossigeno puro, emozioni uniche e speciali. Dusan Vlahovic non lo nasconde nel corso dell’intervista rilasciata al magazine Icon: "Segnare è un qualcosa che mi riempie, mi pervade completamente. Quando non provo questa emozione, dopo la partita mi sento a terra, svuotato. Se segno, invece, mi sembra di volare. Mi sento al settimo cielo. È una specie di carburante e una volta che l’hai provato devi averne ancora, e poi ancora, devi a tutti i costi vivere ancora quell’emozione. È una dipendenza che ti stimola in ogni momento. È ciò per cui vivo", ha ammesso l’attaccante della Juventus in alcuni passaggi dell’intervista che sarà in edicola dal 14 giugno.