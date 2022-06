La Juve non molla Zaniolo, Di Maria più lontano?

Il club bianconero continua a lavorare per regalare un rinforzo offensivo a Massimiliano Allegri e non molla Nicolò Zaniolo, che ha ancora due anni di contratto con la Roma. Per Di Maria nessuna novità, mentre per Pogba continuano i contatti per chiudere l'accordo

La Juventus prosegue la sua ricerca di un esterno offensivo da regalare a Massimiliano Allegri in vista della prossima stagione. Il club bianconero continua infatti a seguire Nicolò Zaniolo - trequartista classe '99 con ancora due anni di contratto in giallorosso - oltre a Kostic e Domenico Berardi . Per quanto riguarda invece la trattativa con Di Maria , non ci sono stati passi avanti: il giocatore si svincolerà intanto dal PSG il 30 giugno, ma con la Juventus se ne riparlerà la prossima settimana.

Juventus-Pogba: la situazione

leggi anche

Kostic-Juve, indizio di mercato dal barbiere?

La Juventus continua ad andare avanti per definire prima possibile l'operazione che porterebbe Paul Pogba in bianconero. Meta gradita per il centrocampista francese, la Juve sta lavorando per formalizzare l'accordo con il calciatore. Al momento nessun segnale di pericolo per un possibile inserimento del PSG per Pogba, che ha già deciso e di cui è nota la volontà di tornare a Torino. Intanto la Juve potrebbe cedere Alessandro Di Pardo al Cagliari di Liverani, ma ha anche delle offerte per Gianluca Frabotta dalla Serie B - in particolare del Parma - e dall'estero.