Cardinale: "Era importante conquistare Maldini"

"Milano e l'Italia meritano uno stadio di livello mondiale che ospiti il meglio dello sport e dell'intrattenimento su scala globale". Gerry Cardinale, fondatore di RedBird Capital - società che ha rilevato le quote di maggioranza del Milan da Elliott - ha rilasciato un'intervista al Financial Times in cui ha parlato di Maldini, di Elliott, delle differenze in termini di ricavi tra Premier League e Serie A, ma soprattutto di un possibile nuovo stadio. "Un marchio di questa portata, come il Milan, dovrebbe avere un'infrastruttura che sia indicativa del suo livello e del suo potenziale globale", ha spiegato Cardinale, che ha poi definito il Milan come "Un gigante addormentato". Il fondatore di RedBird ha parlato anche della differenza di ricavi tra il calcio inglese e quello italiano, triplicata rispetto allo scorso decennio: "Con la Serie A c'è una grossa opportunità a livello macro. Non dovrebbero esserci queste differenze di ricavi per i diritti tv tra Premier League inglese e Serie A".