Rovella: "Pronto per la Juve, peccato per Dybala"

L'ormai ex centrocampista del Genoa a SportWeek: "Spero di rivelarmi all'altezza di un club come la Juve. Mi dispiace, avrei voluto giocare con Dybala". Sull'ultima stagione al Genoa: "Abbiamo avuto tante difficoltà. Vuol dire che non abbiamo lavorato bene, in primis noi giocatori"

Una stagione non sicuramente positiva per Nicolò Rovella, che oltre alla retrocessione con il Genoa, ha dovuto far fronte anche ad alcuni infortuni che ne hanno frenato la crescita nell'ultimo anno. Adesso farà ritorno alla Juventus, squadra che ne detiene il cartellino. In un'intervista su SportWeek, il centrocampista italiano ha parlato anche dei bianconeri: "In questo momento non sono felice per quel che è successo al Genoa. Un po' di ansia è normale, ma sono gasato. Mi sento pronto e spero di rivelarmi all'altezza in un club di primo livello quale è la Juve". Alla Juventus incontrerà tanti campioni: "Mi dispiace che Dybala vada via. Avrei voluto giocare con lui, così come con Chiellini. Comunque alla Juve ci sono un sacco di grandi calciatori". Giocare allo Juventus Stadium è il desiderio e sogno di tanti, anche di Rovella, che però da bambino sognava un altro stadio: "Sono nato a Segrate al San Raffaele, ma sono cresciuto vicino a San Siro. Giocavo sempre nel parchetto sotto casa e vedevo lo stadio. Guardavo e sognavo. Sono però sempre stato tifoso del Genoa, perché mio nonno Nicolò è di Genova e andavamo sempre lì in vacanza, avevamo una casa a Rapallo".