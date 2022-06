Adesso è ufficiale: il Real Madrid e Luka Modric continueranno insieme. Sono stati formalizzati infatti i dettagli finali sul rinnovo di contratto, firmato già prima della finale di Champions League. Il centrocampista croato aveva il contratto in scadenza a fine giugno, ma dopo un periodo di riflessioni negli scorsi mesi, ha deciso di continuare insieme al Real Madrid fino al 2023. Prende sempre più forma quindi il Real per la stagione 2022/23: oltre al rinnovo di Modric e l'ingaggio di Antonio Rudiger a parametro zero, i Blancos stanno limando gli ultimi dettagli anche per Aurelien Tchouameni, centrocampista classe 2000 in arrivo dal Monaco e che da Modric potrà sicuramente apprendere tanto. Un pensiero al futuro sì, ma mantenendo l'ossatura di una squadra che ha dominato in Spagna e in Europa.