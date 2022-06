L'ormai ex difensore e capitano bianconero ha svuotato il proprio armadietto alla Continassa: ultimo gesto simbolico per l'addio alla Juventus. Ora il classe 1984 è pronto a iniziare una nuova avventura al Los Angeles FC

Accordo ok Chiellini-Los Angeles: a breve la firma

Giorgio Chiellini sarà presto un nuovo giocatore del Los Angeles FC. Il difensore azzurro ha raggiunto l'accordo con il club californiano nell'incontro svolto a Londra con Will Kuntz, vice president of soccer operations & assistant general manager del LAFC, dove era presente anche il suo agente, Davide Lippi. L'appuntamento, programmato nei giorni successivi all'addio di Chiellini alla Nazionale, è stato utile per trovare l'intesa definitiva. Adesso manca soltanto la firma e l'annuncio ufficiale.