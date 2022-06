Il difensore ha raggiunto l'intesa con il club californiano nell'incontro svolto a Londra con Will Kuntz, vice presidente of soccer operations & assistant general manager del LAFC. Adesso manca solo la firma, poi Chiellini volerà negli States DAL 6 GIUGNO TORNA CALCIOMERCATO - L'ORIGINALE Condividi

Giorgio Chiellini sarà presto un nuovo giocatore del Los Angeles FC. Il difensore azzurro ha raggiunto l'accordo con il club californiano nell'incontro svolto a Londra con Will Kuntz, vice president of soccer operations & assistant general manager del LAFC, dove era presente anche il suo agente, Davide Lippi. L'appuntamento, programmato nei giorni successivi all'addio di Chiellini alla Nazionale, è stato utile per trovare l'intesa definitiva. Adesso manca soltanto la firma, poi Chiellini volerà negli Stati Uniti per iniziare la sua esperienza nella Major League Soccer.

Chiellini in MLS, sarà il 22° italiano nella storia leggi anche L'addio di Chiellini: "Ora bisogna essere uniti" L'approdo in MLS segnerà un nuovo capitolo nella carriera di Chiellini che ha salutato la Juventus dopo 17 anni e 561 presenze. Il difensore diventerà il 22° giocatore italiano in MLS dove ritroverà da avversario Lorenzo Insigne, approdato al Toronto FC. Per Chiellini sarà l'ultima esperienza della sua carriera da calciatore prima di tornare in Italia dove, con ogni probabilità, ricoprirà un ruolo dirigenziale nella Juventus.

FOTOGALLERY ©Getty Continua gallery %s Foto rimanenti i predecessori Chiellini in Mls, sarà 22° italiano nella storia Manca solo la firma, poi Giorgio Chiellini sarà un nuovo giocatore del Los Angeles Football Club: l'ormai ex capitano della Juve e della Nazionale ha trovato l'accordo con il club della Major League Soccer e raggiungerà oltreoceano Lorenzo Insigne (già ufficiale al Toronto). Il difensore sarà il 22° giocatore italiano nella storia a giocare in Mls. Ricordate tutti gli altri? Eccoli ordinati, secondo i dati di Transfermarkt, per numero di presenze oltreoceano CHIELLINI-LOS ANGELES: MANCA SOLO LA FIRMA Giorgio Chiellini raggiungerà in Mls l'ex compagno di squadra in Nazionale Lorenzo Insigne, già ufficiale al Toronto. Di seguito i 20 predecessori nella massima serie statunitense ordinati per numero di presenze 20) GIUSEPPE ROSSI: 4 presenze totali in Mls con il Real Salt Lake City (gennaio 2020-gennaio 2021) 19) JOSÉ MAURI: 9 presenze totali in Mls con il Kansas City (agosto 2021-in corso)