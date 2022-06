Continua la trattativa tra Roma e Lille per Celik. Al momento, c'è distanza tra la richiesta del club francese (8 milioni) e quella del club giallorosso (5,5 milioni), ma le parti si avvicinano. Per il centrocampo, invece, proseguono i contatti con l'agente di Frattesi, per capire come impostare la trattativa col Sassuolo

Dopo l'ingaggio di Matic a centrocampo, la Roma non rallenta sul mercato e anzi vuole affondare su altri colpi. Uno di questi è Zeki Celik , terzino destro classe 1997 di proprietà del Lille (32 presenze, 2 gol e 3 assist in Ligue 1 nella stagione appena conclusa) che piace molto a Mourinho. La trattativa è in corso da giorni e nelle ultime ore c'è stato anche un incontro tra le parti, proprio a Roma. Il Lille chiede 8 milioni di euro, il club giallorosso per ora ha presentato una prima offerta di 5,5 milioni: a 7 si potrebbe chiudere . Si continua a trattare, a oltranza, con i due club che si avvicinano ma che ancora non hanno trovato un accordo di massima.

Frattesi, contatti continui con l'agente

leggi anche

Matic è della Roma: "Dire sì è stato molto facile"

Nemanja Matic non sarà l'unico rinforzo per il centrocampo di Mourinho. L'altro grande obiettivo della Roma è riportare in giallorosso Davide Frattesi. Il centrocampista classe 1999 è di proprietà del Sassuolo, ma la Roma (club in cui Frattesi è cresciuto) dispone del 30% della futura sua rivendita. Ciò vuol dire che se dovesse essere proprio la Roma a comprarlo, dovrebbe quindi pagarlo con uno sconto del 30%: così, il prezzo del cartellino richiesto dal Sassuolo (30 milioni di euro) si abbasserebbe a circa 21 milioni di euro. Il club giallorosso tiene contatti continui con l'agente del calciatore per capire come impostare la trattativa con il Sassuolo.