Roma da record: mai così tanti abbonati dal 2004

Dopo una stagione terminata al sesto posto in campionato, e soprattutto con la vittoria della Conference League, a Roma l'entusiasmo è alle stelle. Si è infatti conclusa oggi una prima fase da record della campagna abbonamenti: sono 33.500 le tessere staccate dal 18 maggio (data d'inizio) a oggi. Un dato che non si registrava da 18 anni, esattamente dalla stagione 2004/05, ultima volta in cui si raggiunse quota 30.000. Dei tifosi abbonati già lo scorso anno, quasi il 94% ha confermato la scelta (93.8%), mentre i nuovi abbonati sono circa 13.000. Tra coloro che hanno sottoscritto l'abbonamento, addirittura il 37% ha scelto l'innovativa formula Plus, una formula che permette di gestire e rivendere il proprio posto a eccezione dei big match, oltre che avere una prevendita per match europei e di Coppa Italia.