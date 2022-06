La Roma è uno dei club più attivi sul mercato: dopo aver ufficializzato l'arrivo a parametro zero di Nemanja Matic, i giallorossi continuano a lavorare per migliorare il centrocampo. La Roma è interessata a Houssem Aouar. Il centrocampista classe 1998 ha il contratto in scadenza nel giugno del 2023. I giallorossi hanno chiesto informazioni al Lione, club che detiene il cartellino, e mostrato il proprio interesse. Il francese non è l'unico nome: piace, tanto, anche Davide Frattesi. La Roma ha in programma un incontro per riportare in giallorosso il classe 1999.